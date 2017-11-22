В Алтайском крае Mazda вспыхнула во время движения

В Алтайском крае иномарка загорелась во время движения. Фото: izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае иномарка загорелась во время движения. Фото: izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае иномарка загорелась во время движения. Фото: izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае иномарка загорелась во время движения. Фото: izvestiy-kamen.ru. В Алтайском крае иномарка загорелась во время движения. Фото: izvestiy-kamen.ru.

В пресс-службе МЧС по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 21:01. Автомобиль Mazda CX-7 загорелся на выезде из Камня-на-Оби у железнодорожного переезда. К моменту прибытия пожарных горел моторный отсек машины.

В тушении участвовали четыре пожарных и две автоцистерны. Пострадавших нет. Автомобиль выгорел почти полностью. Сильнее всего повреждена его передняя часть.

Предварительная причина возгорания — неисправность транспортного средства.

Altapress.ru писал, что в Барнауле 22 ноября дотла сгорел автомобиль Audi A6.