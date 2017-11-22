В Алтайском крае Mazda вспыхнула во время движения

В Камне-на-Оби вечером 21 ноября во время движения загорелся автомобиль Mazda CX-7, сообщают "Каменские известия". Водитель почувствовал неполадки, когда выехал из автомойки. Его автомобиль дергался. Спустя несколько минут под капотом начался пожар. Мужчина пытался потушить огонь снегом.
В пресс-службе МЧС по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 21:01. Автомобиль Mazda CX-7 загорелся на выезде из Камня-на-Оби у железнодорожного переезда. К моменту прибытия пожарных горел моторный отсек машины.
В тушении участвовали четыре пожарных и две автоцистерны. Пострадавших нет. Автомобиль выгорел почти полностью. Сильнее всего повреждена его передняя часть.
Предварительная причина возгорания — неисправность транспортного средства.
Altapress.ru писал, что в Барнауле 22 ноября дотла сгорел автомобиль Audi A6.
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