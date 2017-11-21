В Белокурихе гараж с горящим ЗИЛом тушили 12 человек

Сообщение о пожаре поступило в 22:37. Его потушили за 20 минут. В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю рассказали, что предварительная причина возгорания — неисправность печного отопления. Огонь повредил гараж и автомобиль. Пострадавших нет.

В тушении участвовали 12 человек и 3 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 10 человек личного состава и 3 единицы техники.