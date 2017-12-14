Ночью на окраине Барнаула сгорел дом

В ночь на 14 декабря в Барнауле в квартале 953-а сгорел дом 405-а. Об этом сообщили очевидцы в сообществе Barnaul22.
Пожар в частном доме в Барнауле. Фото: Barnaul22.
Пожар в частном доме в Барнауле. Фото: Barnaul22.
Пожар в частном доме в Барнауле. Фото: Barnaul22.
Пожар в частном доме в Барнауле. Фото: Barnaul22.
По словам очевидцев, на месте работали пожарные. На фото видно, что дом охвачен сильным огнем.
Подробности пожара выясняются.
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