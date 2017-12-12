Пожар в барнаульском офисном здании тушили больше 20 человек

В Барнауле утром 12 декабря произошел пожар в здании проектного института по адресу Социалистический,109, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. Сейчас здание используется в основном как офисный центр — в нем арендуют помещения десятки барнаульских компаний.
Сообщение о пожаре поступило в 7:59. Возгорание произошло в складском помещении, которое располагается в подвале здания. Эвакуация работников и посетителей не потребовалась.
Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Огонь повредил мебель и вещи, которые хранились подвале. Очевидцы сообщали о запахе гари.
В тушении пожара участвовали 22 человека и 7 единиц техники. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.