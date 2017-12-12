Пожар в барнаульском офисном здании тушили больше 20 человек

Сообщение о пожаре поступило в 7:59. Возгорание произошло в складском помещении, которое располагается в подвале здания. Эвакуация работников и посетителей не потребовалась.

Площадь пожара составила 5 квадратных метров. Огонь повредил мебель и вещи, которые хранились подвале. Очевидцы сообщали о запахе гари.

В тушении пожара участвовали 22 человека и 7 единиц техники. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара — короткое замыкание.