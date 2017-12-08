В Барнауле из-за пожара дома перекрыли движение на дорогах

Пожар в Барнауле. Фото: Алексей Масленников, "Барнаул22". Пожар в Барнауле. Фото: Алексей Масленников, "Барнаул22".

Как рассказали altapress.ru в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю, информация о пожаре поступила в 5:43. Из-за огня пострадали частично кровля, потолок и стены дома. Площадь пожара составила 150 кв. метров. Потушить огонь удалось в 6:16.

Причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших при пожаре нет.