В Барнауле из-за пожара дома перекрыли движение на дорогах

В Барнауле, утром 8 декабря, на пересечении улиц Бехтерева и Полярной (недалеко от проспекта Ленина) горел частный дом. По данным очевидцев, сотрудники ГИБДД перекрыли улицу, пока пожарные тушили дом.
Пожар в Барнауле. Фото: Алексей Масленников, "Барнаул22".
Пожар в Барнауле. Фото: Алексей Масленников, "Барнаул22".
Как рассказали altapress.ru в пресс-службе МЧС России по Алтайскому краю, информация о пожаре поступила в 5:43. Из-за огня пострадали частично кровля, потолок и стены дома. Площадь пожара составила 150 кв. метров. Потушить огонь удалось в 6:16.
Причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пострадавших при пожаре нет.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.