Пять детей погибли во время пожара в доме в Новосибирской области

3 декабря, около 07:00 загорелся дом на тех хозяев в населенном пункте Степной Новосибирской области. В этот момент в загоревшейся квартире находился 32-летний мужчина, его пятеро детей и трое гостей. В результате происшествия дети погибли — две девочки возрастом 5 и 7 лет, трое мальчиков возрастом 7 месяцев, 1 год и 3 года.
Сильный запах дыма почувствовали владельцы одной из квартир, они выскочили на улицу, когда уже соседняя квартира горела открытым огнем, вызвали пожарных и начали будить спящих соседей. Из горящей квартиры выбежал хозяин. По данным следствия, в момент возгорания все находящиеся в доме лица спали.
Огонь и дым не позволили стремившимся на помощь людям зайти в жилище.
Взрослым оказали медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело.
Жильцы остальных квартир эвакуировались и не пострадали. Пожар развития не получил. В тушении активное участие принимало местное население: староста поселка Юлия Блинкова собрала на помощь односельчан. Они с лопатами и ведрами помогали пожарным ликвидировать огонь.
Один ребенок из многодетной семьи, в которой воспитывались шестеро детей, в момент пожара находился у родственников и не пострадал. К нему и его близким экстренно направили психологов, говорится в сообщении областного главка МЧС.
По предварительной информации, к происшествию могло привести неосторожное обращение с огнем, пишет Тайга.инфо.
Достоверно причина воспламенения будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении СКР по Новосибирской области. Расследование продолжается.
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