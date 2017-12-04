Пять детей погибли во время пожара в доме в Новосибирской области

Сильный запах дыма почувствовали владельцы одной из квартир, они выскочили на улицу, когда уже соседняя квартира горела открытым огнем, вызвали пожарных и начали будить спящих соседей. Из горящей квартиры выбежал хозяин. По данным следствия, в момент возгорания все находящиеся в доме лица спали.

Огонь и дым не позволили стремившимся на помощь людям зайти в жилище.

Взрослым оказали медицинскую помощь. Возбуждено уголовное дело.

Жильцы остальных квартир эвакуировались и не пострадали. Пожар развития не получил. В тушении активное участие принимало местное население: староста поселка Юлия Блинкова собрала на помощь односельчан. Они с лопатами и ведрами помогали пожарным ликвидировать огонь.

Один ребенок из многодетной семьи, в которой воспитывались шестеро детей, в момент пожара находился у родственников и не пострадал. К нему и его близким экстренно направили психологов, говорится в сообщении областного главка МЧС.

По предварительной информации, к происшествию могло привести неосторожное обращение с огнем, пишет Тайга.инфо.

Достоверно причина воспламенения будет установлена в ходе пожарно-технической экспертизы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении СКР по Новосибирской области. Расследование продолжается.