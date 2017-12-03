МЧС эвакуировала детей и взрослых из горящей многоэтажки Ярового

Вечером 1 декабря в Яровом Алтайского края произошел пожар в четырехэтажном многоквартирном доме. Сотрудники МЧС вывели из помещений 12 жителей, сообщает сайт спецслужбы. Возгорание ликвидировали за 5 минут.
Пресс-служба краевого главка МЧС РФ сообщила ТАСС, что возгорание произошло в одной из квартир дома: "На момент прибытия первого подразделения шел густой едкий дым из окна на третьем этаже, он распространялся на верхний этаж здания. Из задымленных помещений были эвакуированы 12 человек, в том числе четыре ребенка, по лестничным маршам". Предварительная причина пожара - неосторожность при обращении с огнем.
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