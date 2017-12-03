В районе Алтайского края отключили свет из-за аварии на подстанции

Ситуация находится под контролем спецслужб. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Телефон доверия ГУ МЧС по АК 8-385-2-65-82-19.

Для восстановления электроснабжения работает 2 бригады (7 человек, 2 единицы техники) филиала МРСК-Сибирь Алтайэнерго. Всего на оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 50 человек и 16 единиц техники, из них от МЧС: 23 человека, 2 единицы техники.