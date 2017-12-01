В МЧС рассказали подробности смертельного пожара в Барнауле (обновлено)

В Барнауле 1 декабря произошел пожар в частном доме. В СУ СКР по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что при разборе завалов обнаружили тела трех человек: хозяйки дома и двух мужчин.
Сообщение о возгорании поступило около 7:00. Пожар произошел в частном доме на улице Парковая, 8Г.
Когда на место ЧП прибыли спасатели, у дома уже горела крыша. Была угроза дальнейшего распространения огня. Пожар долго не было видно с улицы. Возгорание заметили слишком поздно.
В этом районе дома стоят близко друг к другу. Между зданиями было сложно размещать технику. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. Кроме того, территория была сильно задымлена.
На борьбу с огнем пожарные потратили меньше часа. Пламя не перекинулось на соседние здания. В тушении участвовали 25 человек и 9 единиц техники. Кроме того, на месте работали специалисты Горгаза, полицейские и медики.
По предварительной информации, в огне погибли три человека. Среди них нет несовершеннолетних, уточнили в пресс-службе МЧС.
В СУ СКР по Алтайскому краю в беседе с altapress.ru рассказали, что на месте ЧП обнаружили тела трех человек: женщины и двух мужчин. Сейчас проводят доследственную проверку.
Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
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