В МЧС рассказали подробности смертельного пожара в Барнауле (обновлено)

Сообщение о возгорании поступило около 7:00. Пожар произошел в частном доме на улице Парковая, 8Г.

Когда на место ЧП прибыли спасатели, у дома уже горела крыша. Была угроза дальнейшего распространения огня. Пожар долго не было видно с улицы. Возгорание заметили слишком поздно.

В этом районе дома стоят близко друг к другу. Между зданиями было сложно размещать технику. Огонь быстро распространялся по деревянным конструкциям. Кроме того, территория была сильно задымлена.

На борьбу с огнем пожарные потратили меньше часа. Пламя не перекинулось на соседние здания. В тушении участвовали 25 человек и 9 единиц техники. Кроме того, на месте работали специалисты Горгаза, полицейские и медики.

По предварительной информации, в огне погибли три человека. Среди них нет несовершеннолетних, уточнили в пресс-службе МЧС.

В СУ СКР по Алтайскому краю в беседе с altapress.ru рассказали, что на месте ЧП обнаружили тела трех человек: женщины и двух мужчин. Сейчас проводят доследственную проверку.

Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.