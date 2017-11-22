В Барнауле мужчина попытался сжечь квартиру обидчика

По предварительной информации, мужчины поссорились в квартире. Из-за этого хозяин жилья прогнал своего приятеля. Мужчине негде было ночевать, поэтому он остался в подъезде. Утром злоумышленник решил сжечь квартиру обидчика и бросил к двери горящие коробки.

Во время пожара в соседних квартирах были семь человек. Среди них находился маленький ребенок. Подъезд наполнился дымом. Жильцы дома потушили пожар до приезда спасателей.

Площадь пожара составила три квадратных метра. Собственникам квартир был причинен ущерб на 50 тыс. рублей, а жилищной компании — на 20 тыс. рублей.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозят принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.