В Барнауле сгорел частный дом: три человека погибли (обновлено)

В Барнауле частный дом сгорел почти полностью. Фото: Ярослав Аксенов в vk.com/barneos22. В Барнауле частный дом сгорел почти полностью. Фото: Ярослав Аксенов в vk.com/barneos22. В Барнауле частный дом сгорел почти полностью. Фото: Ярослав Аксенов в vk.com/barneos22.

Сообщение о возгорании поступило в 6:14. Пожар произошел в частном доме на улице Парковая,8Г. Огонь уничтожил стены, крышу и перекрытия здания. Дом сгорел почти полностью. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.

Предварительная причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, короткое замыкание.

Пожар ликвидировали в 7:09. В тушении участвовали 25 человек и 9 единиц техники.

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В ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили altapress.ru, что на месте пожара найдены трое погибших.