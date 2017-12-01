В Барнауле сгорел частный дом: три человека погибли (обновлено)

В Барнауле 1 декабря произошел пожар в частном доме. Огонь почти полностью уничтожил здание, рассказали altapress.ru в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.
В Барнауле частный дом сгорел почти полностью. Фото: Ярослав Аксенов в vk.com/barneos22.
В Барнауле частный дом сгорел почти полностью. Фото: Ярослав Аксенов в vk.com/barneos22.
В Барнауле частный дом сгорел почти полностью. Фото: Ярослав Аксенов в vk.com/barneos22.
Сообщение о возгорании поступило в 6:14. Пожар произошел в частном доме на улице Парковая,8Г. Огонь уничтожил стены, крышу и перекрытия здания. Дом сгорел почти полностью. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.
Предварительная причина возгорания — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, короткое замыкание.
Пожар ликвидировали в 7:09. В тушении участвовали 25 человек и 9 единиц техники.
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В ГУ МЧС по Алтайскому краю уточнили altapress.ru, что на месте пожара найдены трое погибших.
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