В Алтайском крае во время движения загорелся автомобиль ГАЗ

Сегодня, 19:30.
Происшествия

В Бийске на ходу загорелся автомобиль ГАЗ, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск".

В Алтайском крае на ходу загорелся автомобиль ГАЗ.
В Алтайском крае на ходу загорелся автомобиль ГАЗ. Фото: Константин Козлов в vk.com/incident_22.

Свидетели пожара пишут, что автомобиль загорелся в 12 на улице Яминская, 10а. Сначала хозяин машины попытался тушить ее снегом. Пламя вырывалось из капота авто. Чуть позже прохожие и автомобилисты помогли мужчине — у автовладельцев были огнетушители.

Окончательно победить огонь помогли пожарные.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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