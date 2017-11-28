В Алтайском крае во время движения загорелся автомобиль ГАЗ

В Бийске на ходу загорелся автомобиль ГАЗ, сообщают очевидцы в группе "Инцидент Бийск".
Свидетели пожара пишут, что автомобиль загорелся в 12 на улице Яминская, 10а. Сначала хозяин машины попытался тушить ее снегом. Пламя вырывалось из капота авто. Чуть позже прохожие и автомобилисты помогли мужчине — у автовладельцев были огнетушители.
Окончательно победить огонь помогли пожарные.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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