В Алтайском крае во время движения загорелся автомобиль ГАЗ

Свидетели пожара пишут, что автомобиль загорелся в 12 на улице Яминская, 10а. Сначала хозяин машины попытался тушить ее снегом. Пламя вырывалось из капота авто. Чуть позже прохожие и автомобилисты помогли мужчине — у автовладельцев были огнетушители.

Окончательно победить огонь помогли пожарные.

По предварительной информации, пострадавших нет.