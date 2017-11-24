В Барнауле на Старом мосту Toyota вспыхнула во время движения

В Барнауле 24 ноября на мосту во время движения загорелся автомобиль, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22". Свидетели аварии рассказали, что водитель выбежал из машины, когда из-под капота вырвалось пламя, и попытался потушить возгорание огнетушителем.
Другие автомобилисты проезжали мимо. Сейчас на месте ЧП образовалась большая пробка.
В пресс-службе МЧС по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что сообщение о возгорании автомобиля Toyota Carina поступило в 14:28. Площадь пожара составила семь квадратных метров. В тушении огня участвовали две автоцистерны и восемь пожарных.
Автомобиль выгорел почти полностью. Сильнее всего поврежден моторный отсек и салон. Предварительная причина пожара — короткое замыкание. Пострадавших нет.
Altapress.ru писал, что 22 ноября в Камне-на-Оби на ходу загорелась Mazda CX-7.
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