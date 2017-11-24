В Барнауле на Старом мосту Toyota вспыхнула во время движения

В Барнауле на Старом мосту иномарка вспыхнула во время движения. Фото: Данил Сурков в vk.com/barneos22. В Барнауле на Старом мосту иномарка вспыхнула во время движения. Фото: Данил Сурков в vk.com/barneos22.

Другие автомобилисты проезжали мимо. Сейчас на месте ЧП образовалась большая пробка.

В пресс-службе МЧС по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что сообщение о возгорании автомобиля Toyota Carina поступило в 14:28. Площадь пожара составила семь квадратных метров. В тушении огня участвовали две автоцистерны и восемь пожарных.

Автомобиль выгорел почти полностью. Сильнее всего поврежден моторный отсек и салон. Предварительная причина пожара — короткое замыкание. Пострадавших нет.

Altapress.ru писал, что 22 ноября в Камне-на-Оби на ходу загорелась Mazda CX-7.