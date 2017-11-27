В Бийске подросток угнал ГАЗ, съехал в кювет и бросил горящую машину

По данным следствия, ночью в октябре подросток с друзьями гулял в Бийске. Возле одного из домов он увидел автомобиль ГАЗ. Владелец машины оставил ключи в водительской двери.

Подросток сел за руль чужого автомобиля. Своему приятелю он сказал, что это машина его знакомого, который разрешил прокатиться.

Подросток проехал по городу, не спаривался с управлением и съехал в кювет. Автомобиль забуксовал. Из-за замыкания проводки загорелся двигатель и автомобиль выгорел дотла.Сообщается, что машина не подлежит восстановлению.

Уголовное дело против несовершеннолетнего направили в суд.