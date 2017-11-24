На Алтае подросток перевернулся на "Жигулях"

Авария произошла около 3:00 в селе Кызыл-Озек Майминского района на улице Совхозная, 26. Автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 17-летнего подростка съехал с дороги и опрокинулся в ручей.

В аварии пострадали водитель и 20-летний пассажир. С травмами в больницу госпитализировали юного водителя. У него взяли кровь для проведения экспертизы.

"Жигули" получили сильные повреждения: смята передняя часть автомобиля. Полицейские проводят проверку случившегося.