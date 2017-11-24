На Алтае подросток перевернулся на "Жигулях"

В Майминском районе 24 ноября подросток за рулем автомобиля ВАЗ-2106 съехал с трассы. Автомобиль опрокинулся, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.
Авария произошла около 3:00 в селе Кызыл-Озек Майминского района на улице Совхозная, 26. Автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 17-летнего подростка съехал с дороги и опрокинулся в ручей.
В аварии пострадали водитель и 20-летний пассажир. С травмами в больницу госпитализировали юного водителя. У него взяли кровь для проведения экспертизы.
"Жигули" получили сильные повреждения: смята передняя часть автомобиля. Полицейские проводят проверку случившегося.
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