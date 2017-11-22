В Алтайском крае грузовик насмерть сбил мужчину

На Чуйском тракте водитель грузовика сбил мужчину. От полученных травм он скончался. Об этом altapress.ru сообщили в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.
ДТП произошло 22 ноября в 00:20, на 200 километре трассы Р256, Чуйский тракт. Грузовик DAF под управлением 40-летнего водителя наехал на 55-летнего пешехода. Мужчина перебегал дорогу в неустановленном месте.
От полученных травм пешеход умер до приезда скорой помощи.
В ГИБДД напоминают, что пешеходы должны с осторожностью переходить дорогу, потому что из-за гололеда у автомобилей увеличивается тормозной путь. Кроме того, желательно носить на одежде световозвращающие элементы.
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