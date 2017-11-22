В Алтайском крае водитель насмерть сбил девочку

На алтайской трассе на границе с Кемеровской областью вечером 21 ноября водитель сбил 14-летнего подростка. Девочка погибла, рассказали altapress.ru в пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю.
По данным пресс-службы, ДТП произошло 21 ноября в 20:20. На 4 километре дороги Бийск-Ельцовка 18-летний водитель, управляя автомобилем LADA 21440, наехал на пешехода. От полученных травм 14-летняя девочка умерла до приезда скорой помощи.
Altapress.ru писал, что 20 ноября в ДТП погиб 18-летний пассажир. Автомобиль ВАЗ-21070 на скорости слетел с трассы.
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