В Алтайском крае водитель насмерть сбил девочку

По данным пресс-службы, ДТП произошло 21 ноября в 20:20. На 4 километре дороги Бийск-Ельцовка 18-летний водитель, управляя автомобилем LADA 21440, наехал на пешехода. От полученных травм 14-летняя девочка умерла до приезда скорой помощи.

Altapress.ru писал, что 20 ноября в ДТП погиб 18-летний пассажир. Автомобиль ВАЗ-21070 на скорости слетел с трассы.