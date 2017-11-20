В ДТП на алтайской трассе погиб 18-летний пассажир

Сегодня, 16:31.
Происшествия

В Алтайском крае ВАЗ-21070  на скорости слетел с трассы. В результате аварии погиб пассажир.

Скорая помощь.
Скорая помощь. Фото: Михаил Хаустов.

В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю рассказали altapress.ru, что авария произошла 20 ноября в 02:45, на 145 км трассы Рубцовск-Михайлвоское. Автомобиль ВАЗ-21070 под управлением 24-летнего водителя слетел с трассы.

В результате ДТП 18-летний пассажир скончался. Другого пассажира госпитализировали. Водитель не пострадал.

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