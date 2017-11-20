В ДТП на алтайской трассе погиб 18-летний пассажир

В пресс-службе ГИБДД по Алтайскому краю рассказали altapress.ru, что авария произошла 20 ноября в 02:45, на 145 км трассы Рубцовск-Михайлвоское. Автомобиль ВАЗ-21070 под управлением 24-летнего водителя слетел с трассы.

В результате ДТП 18-летний пассажир скончался. Другого пассажира госпитализировали. Водитель не пострадал.