Жесткая авария: под Камнем-на-Оби иномарка врезалась в КамАЗ

17 ноября в районе 20.00 под Камнем-на-Оби (Алтайский край) произошло ДТП — "Тойота-Виста" въехала в КамАЗ, пишет издание "Каменские известия".
ДТП под Камнем-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
ДТП под Камнем-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
ДТП под Камнем-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
ДТП под Камнем-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
ДТП под Камнем-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
ДТП под Камнем-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
ДТП под Камнем-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
ДТП под Камнем-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
ДТП под Камнем-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
Жесткое столкновение сплющило весь перед автомобиля, сильно пострадало лобовое стекло, от удара двери авто сильно "смялись", но не были заблокированы. От удара пострадал и прицеп КамАЗа. Отбойник грузовика сложило напополам и практически оторвало.
Пассажиры автомобиля пострадали, но самостоятельно выбрались из иномарки.
На место аварии прибыли сотрудники экстренных служб. Трое пострадавших были доставлены для оказания медицинской помощи в Каменскую ЦРБ.
Ведется разбирательство.
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