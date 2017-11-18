Жесткая авария: под Камнем-на-Оби иномарка врезалась в КамАЗ

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Происшествия

17 ноября в районе 20.00 под Камнем-на-Оби (Алтайский край) произошло ДТП — "Тойота-Виста" въехала в КамАЗ, пишет издание "Каменские известия".

ДТП под Камнем-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
ДТП под Камнем-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
ДТП под Камнем-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
ДТП под Камнем-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
ДТП под Камнем-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
ДТП под Камнем-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
ДТП под Камнем-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
ДТП под Камнем-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.
ДТП под Камнем-на-Оби. Фото: izvestiy-kamen.ru.

Жесткое столкновение сплющило весь перед автомобиля, сильно пострадало лобовое стекло, от удара двери авто сильно "смялись", но не были заблокированы. От удара пострадал и прицеп КамАЗа. Отбойник грузовика сложило напополам и практически оторвало.

Пассажиры автомобиля пострадали, но самостоятельно выбрались из иномарки.

На место аварии прибыли сотрудники экстренных служб. Трое пострадавших были доставлены для оказания медицинской помощи в Каменскую ЦРБ.

Ведется разбирательство.

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