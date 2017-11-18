Правоохранители нашли Ромео и Джульетту, пропавших в Алтайском крае

Сегодня, 09:01.
Происшествия

Установлено местонахождение 13-летней жительницы села Новичиха и ее 15-летнего друга из села Клепечиха Алтайского края.

Следственный комитет.
Следственный комитет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Несовершеннолетние ушли из дома 14 ноября, говорится в сообщении СУР по Алтайскому краю.

Подростки живы и здоровы. Сведений о совершении каких-либо противоправных действий в отношении них не имеется.

По данным следователей, девочка поссорилась с родителями из-за отношений с парнем.

Altapress.ru писал, что в прошлом году юные влюбленные из Новоалтайска сбежали на Урал.

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