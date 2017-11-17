Следователи ищут пропавших алтайских Ромео и Джульетту

13-летняя девочка из села Новичиха Новичихинского района пропала вместе со своим 15-летним другом из села Клепчиха Поспелихинского района, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следователей, девочка поссорилась с родителями из-за отношений с парнем. Возможно, подростки находятся в селе Новичиха. Их ищут полицейские и поисковый отряд.
Приметы девочки:
- на вид ей 13-15 лет, лицо овальное.
- рост 150-152 см.
- русые прямые волосы.
- серо-голубые глаза.
Она была одета в трикотажную шапку, куртку бирюзового цвета на замке, зауженные штаны темно-синего цвета, на ней были ботинки темно-синего цвета на светлой подошве на шнурках с серой опушкой.
Приметы мальчика:
- на вид ему около 15-16 лет.
- рост 166 см.
- худощавое телосложение, лицо овальное.
- глаза светло-зеленые.
- волос прямой темно-русый.
На мальчике была черная вязаная шапка, зимняя куртка темно-синего цвета с капюшоном, спортивные штаны темного цвета с белыми полосами, кроссовки зимние черного цвета на шнурках, носки черного цвета, футболка белого цвета с черным рисунком на груди, олимпийка с замком.
Всем, кому что-либо известно о пропавших, просят звонить: 8 (385-2) 29-80-02, 29-80-39 или по телефону 02.
Altapress.ru писал, что в прошлом году юные влюбленные из Новоалтайска сбежали на Урал.
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