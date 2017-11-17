Следователи ищут пропавших алтайских Ромео и Джульетту

По данным следователей, девочка поссорилась с родителями из-за отношений с парнем. Возможно, подростки находятся в селе Новичиха. Их ищут полицейские и поисковый отряд.

Приметы девочки:

на вид ей 13-15 лет, лицо овальное.

рост 150-152 см.

русые прямые волосы.

серо-голубые глаза.

Она была одета в трикотажную шапку, куртку бирюзового цвета на замке, зауженные штаны темно-синего цвета, на ней были ботинки темно-синего цвета на светлой подошве на шнурках с серой опушкой.

Приметы мальчика:

на вид ему около 15-16 лет.

рост 166 см.

худощавое телосложение, лицо овальное.

глаза светло-зеленые.

волос прямой темно-русый.

На мальчике была черная вязаная шапка, зимняя куртка темно-синего цвета с капюшоном, спортивные штаны темного цвета с белыми полосами, кроссовки зимние черного цвета на шнурках, носки черного цвета, футболка белого цвета с черным рисунком на груди, олимпийка с замком.

Всем, кому что-либо известно о пропавших, просят звонить: 8 (385-2) 29-80-02, 29-80-39 или по телефону 02.

Altapress.ru писал, что в прошлом году юные влюбленные из Новоалтайска сбежали на Урал.