Алтайские волонтеры ищут 13-летнюю сельчанку в бирюзовой куртке

Сегодня, 12:44.
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В Алтайском крае разыскивают 13-летнюю Кристину Демитриенко из Новичихи. Девочка ушла из дома 14 ноября и с тех пор о ней ничего не известно.

Новичиха.
Новичиха. Фото: altairegion22.ru.
Ориентировка на К. Демитриенко.
Ориентировка на К. Демитриенко.

Приметы:

  • рост 150-152 см;
  • среднего телосложения;
  • волосы русые, длинные;
  • глаза серо-голубые.

Была одета:

  • серая трикотажная шапка;
  • бирюзовая болоньевая куртка;
  • фиолетовые узкие брюки;
  • серо-синие ботинки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

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