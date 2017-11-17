Алтайские волонтеры ищут 13-летнюю сельчанку в бирюзовой куртке

В Алтайском крае разыскивают 13-летнюю Кристину Демитриенко из Новичихи. Девочка ушла из дома 14 ноября и с тех пор о ней ничего не известно.

Ориентировка на К. Демитриенко. Приметы: рост 150-152 см;

среднего телосложения;

волосы русые, длинные;

глаза серо-голубые. Была одета: серая трикотажная шапка;

бирюзовая болоньевая куртка;

фиолетовые узкие брюки;

серо-синие ботинки. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).