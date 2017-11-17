Алтайские волонтеры ищут 13-летнюю сельчанку в бирюзовой куртке

В Алтайском крае разыскивают 13-летнюю Кристину Демитриенко из Новичихи. Девочка ушла из дома 14 ноября и с тех пор о ней ничего не известно.
Приметы:
- рост 150-152 см;
- среднего телосложения;
- волосы русые, длинные;
- глаза серо-голубые.
Была одета:
- серая трикотажная шапка;
- бирюзовая болоньевая куртка;
- фиолетовые узкие брюки;
- серо-синие ботинки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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