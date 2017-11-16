В Алтайском крае разыскивают 31-летнего прихрамывающего мужчину

Пропал Владимир Матюшкин.

Мужчина пропал 8 ноября 2017 года. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы:

рост 175 см

худощавое телосложение

карие глаза

тёмные волосы



Был одет:

чёрные кроссовки

синие джинсы

синяя шапка,

тёмно-синяя куртка

Особые приметы:

прихрамывает на левую ногу.

Всех, кто знает что-нибудь о местонахождении Владимира Матюшкина, просят сообщить 02 (102) или 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).