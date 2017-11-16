В Алтайском крае разыскивают 31-летнего прихрамывающего мужчину

Сегодня, 07:02.
Жизнь

В Алтайском крае больше недели разыскивают 31-летнего рубцовчанина Владимира Матюшкина. Об этом сообщает "Лиза Алерт".

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Пропал Владимир Матюшкин.
Пропал Владимир Матюшкин.
Мужчина пропал 8 ноября 2017 года. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы:

  • рост 175 см
  • худощавое телосложение
  • карие глаза
  • тёмные волосы


Был одет:

  • чёрные кроссовки
  • синие джинсы
  • синяя шапка,
  • тёмно-синяя куртка

Особые приметы:

  • прихрамывает на левую ногу.

Всех, кто знает что-нибудь о местонахождении Владимира Матюшкина, просят сообщить 02 (102) или 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

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