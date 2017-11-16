В Алтайском крае разыскивают 31-летнего прихрамывающего мужчину

В Алтайском крае больше недели разыскивают 31-летнего рубцовчанина Владимира Матюшкина. Об этом сообщает "Лиза Алерт".
Приметы:
- рост 175 см
- худощавое телосложение
- карие глаза
- тёмные волосы
Был одет:
- чёрные кроссовки
- синие джинсы
- синяя шапка,
- тёмно-синяя куртка
Особые приметы:
- прихрамывает на левую ногу.
Всех, кто знает что-нибудь о местонахождении Владимира Матюшкина, просят сообщить 02 (102) или 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).
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