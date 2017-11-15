Барнаульцев предупреждают о маленькой девочке с хомячком, которая обкрадывает квартиры

Пострадавшие рассказали, что юная преступница работает по четкому плану. Она знакомится с детьми на улице или в магазине. Чтобы школьники быстрее пошли на контакт, девочка носит с собой хомяка. Злоумышленница напрашивается в гости, а потом ворует ценные вещи.

Сейчас известно о двух кражах. Первая произошла в сентябре. Тогда из дома пропала крупная сумма денег. Во второй раз кража случилась в начале ноября. Из дома украли украшения на крупную сумму.

Приметы девочки: на вид 10-11 лет, темные волосы. Одета в голубую куртку, черную шапку, иногда надевает круглые очки. Ее видели в ТЦ "Гулливер", а также рядом с гимназией №22.

Оперативно получить комментарии в гимназии №22 не удалось.