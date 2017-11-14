В Рубцовске задержали серийного грабителя, который нападал на пенсионерок

Мужчина нападал на пенсионерок в северной части Рубцовска в течение трех недель. Он грабил жертв по вечерам пятниц.

Для поимки преступника полицейские провели рейд "Ночные улицы". Когда им снова сообщили о краже, полицейские начали преследовать подозреваемого.

Мужчина не успел скрыться. Полицейские задержали 21-летнего неработающего рубцовчанина. По версии следствия, он совершил четыре грабежа и нескольких краж. Полицейские изъяли у мужчины похищенное.