В Рубцовске задержали серийного грабителя, который нападал на пенсионерок

В Рубцовске полицейские задержали мужчину, который воровал сумки у пожилых женщин, сообщает сайт ГУ МВД по Алтайскому краю.
Мужчина нападал на пенсионерок в северной части Рубцовска в течение трех недель. Он грабил жертв по вечерам пятниц.
Для поимки преступника полицейские провели рейд "Ночные улицы". Когда им снова сообщили о краже, полицейские начали преследовать подозреваемого.
Мужчина не успел скрыться. Полицейские задержали 21-летнего неработающего рубцовчанина. По версии следствия, он совершил четыре грабежа и нескольких краж. Полицейские изъяли у мужчины похищенное.
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