В Рубцовске воры обчистили несколько автомобилей

По предварительной информации, трое рубцовчан взломали автомобиль, который стоял на улице Дружной и украли аккумулятор.

В ту же ночь подозреваемые обчистили другую машину на улице Коллективная. Затем мужчины разбили стекла и угнали автомобиль, припаркованный на улице Степана Разина. Хозяин оставил машину у дома ночью. Он не пользовался сигнализацией и регистратором.

Покатавшись, подозреваемые бросили машину в нескольких метрах от места угона. Из автомобиля они украли магнитолу и аккумулятор.

По предварительным данным, сумма ущерба составила 74 тысячи рублей.