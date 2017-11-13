В Рубцовске воры обчистили несколько автомобилей

В Рубцовске полицейские задержали трех ранее судимых человек, которых подозревают в кражах из автомобилей, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, трое рубцовчан взломали автомобиль, который стоял на улице Дружной и украли аккумулятор.
В ту же ночь подозреваемые обчистили другую машину на улице Коллективная. Затем мужчины разбили стекла и угнали автомобиль, припаркованный на улице Степана Разина. Хозяин оставил машину у дома ночью. Он не пользовался сигнализацией и регистратором.
Покатавшись, подозреваемые бросили машину в нескольких метрах от места угона. Из автомобиля они украли магнитолу и аккумулятор.
По предварительным данным, сумма ущерба составила 74 тысячи рублей.
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