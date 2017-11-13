На Алтае ищут контрактника-дезертира

Рядовой Айдын Тельбеков не вернулся в свою воинскую в часть Бийске, сообщает сайт "Новости Горного Алтая" со ссылкой на ВСО СКР по Барнаульскому гарнизону ЦВО.
По версии следствия, 12 октября рядовой Айдын Тельбеков не пришел на службу в бийскую часть. В настоящее время его местонахождение неизвестно. По версии ВСО СКР по Барнаульскому гарнизону, парень скрывается от органов предварительного следствия.
Всех, кому что-либо известно о том, где находится Айдын Тельбеков, просят сообщить по телефону (3854) 33-16-59.
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