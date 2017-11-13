На Алтае ищут контрактника-дезертира

По версии следствия, 12 октября рядовой Айдын Тельбеков не пришел на службу в бийскую часть. В настоящее время его местонахождение неизвестно. По версии ВСО СКР по Барнаульскому гарнизону, парень скрывается от органов предварительного следствия.

На Алтае ищут контрактиника-дезертира.

Всех, кому что-либо известно о том, где находится Айдын Тельбеков, просят сообщить по телефону (3854) 33-16-59.