В Барнауле произошел пожар на Шинном комбинате.

Свидетели пожара рассказали, что горел цех, в котором хранились шины от сельхозтехники.

В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю altapress.ru подтвердили факт возгорания. На территории Шинного комбината горел мусор и отходы. В ангаре не было людей. Пожарные уже ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.