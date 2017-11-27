В Барнауле произошел пожар на Шинном комбинате.

В Барнауле 27 ноября произошел пожар в одном из ангаров Шинного комбината, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22". В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю altapress.ru рассказали, что на территории горел мусор.
Свидетели пожара рассказали, что горел цех, в котором хранились шины от сельхозтехники.
В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю altapress.ru подтвердили факт возгорания. На территории Шинного комбината горел мусор и отходы. В ангаре не было людей. Пожарные уже ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
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