В Алтайском крае мужчины в масках напали на семью фермеров и сожгли их дом

В Краснощековском районе полицейские задержали троих мужчин, подозреваемых в совершении грабежа у семьи местных фермеров, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, ночью в середине ноября в селе Суетка неизвестные в масках ворвались в дом к фермеру. Мужчина был в командировке, а дома осталась его 52-летняя жена. Злоумышленники потребовали женщину отдать им деньги и украшения. Напуганная хозяйка отдала ценности. После этого ее заперли в сарае. Затем подозреваемые подожгли дом и скрылись.
Пожар заметили соседи. Они вызвали сотрудников полиции и освободили хозяйку дома.
Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин: 32, 23 и 45-ти лет. Один из них из Алтайского края и был судим ранее. Двое других злоумышленников оказались неместными.
Против мужчин возбудили уголовное дело. Им грозит лишение свободы до семи лет.
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