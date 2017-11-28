В Алтайском крае мужчины в масках напали на семью фермеров и сожгли их дом. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. В Алтайском крае мужчины в масках напали на семью фермеров и сожгли их дом. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. В Алтайском крае мужчины в масках напали на семью фермеров и сожгли их дом. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю. В Алтайском крае мужчины в масках напали на семью фермеров и сожгли их дом. Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю.

По предварительной информации, ночью в середине ноября в селе Суетка неизвестные в масках ворвались в дом к фермеру. Мужчина был в командировке, а дома осталась его 52-летняя жена. Злоумышленники потребовали женщину отдать им деньги и украшения. Напуганная хозяйка отдала ценности. После этого ее заперли в сарае. Затем подозреваемые подожгли дом и скрылись.

Пожар заметили соседи. Они вызвали сотрудников полиции и освободили хозяйку дома.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались трое мужчин: 32, 23 и 45-ти лет. Один из них из Алтайского края и был судим ранее. Двое других злоумышленников оказались неместными.

Против мужчин возбудили уголовное дело. Им грозит лишение свободы до семи лет.