В Томской области мужчина сжег заживо жену и троих детей

В результате пожара погибли 28-летняя жена подозреваемого и три дочери возрастом 1 год, 5 и 6 лет.

Сам подозреваемый и находившаяся в гостях женщина госпитализированы. Их состояние оценивается врачами как тяжелое.

Создана следственно-оперативная группа, которая в настоящее время работает на месте. Проводится осмотр места происшествия, допрошены подозреваемый и потерпевшая, назначены судебные медицинские и пожаротехническая экспертизы, допрашиваются свидетели, говорится в сообщении СКР по Томской области.

Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.п."а","в","е" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом).