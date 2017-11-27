В Томской области мужчина сжег заживо жену и троих детей

6 ноября вечером в поселке Маркелово Томской области 37-летний мужчина поссорился с женой и облил её воспламеняющейся жидкостью. В доме произошло возгорание.
В результате пожара погибли 28-летняя жена подозреваемого и три дочери возрастом 1 год, 5 и 6 лет.
Сам подозреваемый и находившаяся в гостях женщина госпитализированы. Их состояние оценивается врачами как тяжелое.
Создана следственно-оперативная группа, которая в настоящее время работает на месте. Проводится осмотр места происшествия, допрошены подозреваемый и потерпевшая, назначены судебные медицинские и пожаротехническая экспертизы, допрашиваются свидетели, говорится в сообщении СКР по Томской области.
Возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.п."а","в","е" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенное общеопасным способом).
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