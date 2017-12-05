Погода: В Алтайском крае будет гололедица и туманы

В Алтайском крае синоптики прогнозируют небольшой снег в отдельных районах. Утром местами изморозь, туман, на дорогах гололедица, сообщает Гидрометцентр.
Температура в крае ночью составит -8…-13С, в южных районах при прояснении до -20С. Днем столбик термометра поднимется до -6…-11С, в предгорных районах 0…-5С. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, с усилением до 13 метров.
В Барнауле ночью будет -11…-13С, днем -6…-8С. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. И ночью и днем прогнозируют небольшой снег.
Возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на всей территории края из-за погодных условий, предупреждает МЧС по Алтайскому краю. Также напряженная обстановка может сложиться с техногенными пожарами в жилом секторе в результате неосторожного обращения с огнем, эксплуатации печей и теплопроизводящих установок.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.