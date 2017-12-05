Погода: В Алтайском крае будет гололедица и туманы

Температура в крае ночью составит -8…-13С, в южных районах при прояснении до -20С. Днем столбик термометра поднимется до -6…-11С, в предгорных районах 0…-5С. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, с усилением до 13 метров.

В Барнауле ночью будет -11…-13С, днем -6…-8С. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду. И ночью и днем прогнозируют небольшой снег.

Возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на всей территории края из-за погодных условий, предупреждает МЧС по Алтайскому краю. Также напряженная обстановка может сложиться с техногенными пожарами в жилом секторе в результате неосторожного обращения с огнем, эксплуатации печей и теплопроизводящих установок.