До -35: алтайские синоптики объявили прогноз погоды на декабрь

Краевое ГУ МЧС опубликовало прогноз погоды синоптиков на декабрь в Алтайском крае.
На большей части Алтайского края погода будет около нормы: средняя месячная температура ожидается на уровне -11…-18 градусов.
Первая декада: ожидаются колебания температуры ночью от -20…-25 градусов (местами -30) до -10…-15. Днем от -10…-15 градусов (местами -20) до -4…-9.
Вторая декада: ночью сначала будет -22…-27 (местами до -35), потом потеплеет до -10…-15. Днем от -15…-20 (местами -25) до -2…-7.
Третья декада: преобладающая температура воздуха ночью -20…-25 (местами до -30). Днем -10…-15 (местами минус 20), к концу месяца ожидается потепление.
На большей части территории края объем осадков будет около нормы (14-80 мм).
В отдельные дни первой и второй декад, а также в последние пять дней месяца, ожидается небольшой снег.
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