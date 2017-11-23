Пограничное состояние погоды: на Алтае прогнозируют переход с "минуса на плюс"

23 ноября в Алтайском крае синоптики прогнозируют переменную облачность, днём без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха днём минус 4 плюс 1°С. В Барнауле: переменная облачность, без осадков;

в утренние часы изморозь, возможен туман, на дорогах гололедица;

ветер южный 3-8 м/с;

температура воздуха днём минус 1 … 3°С. В Республике Алтай: переменная облачность;

днём без осадков;

утром местами туман, на дорогах гололедица;

ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с;

температура воздуха днем минус 4… плюс 1°С, местами минус 8…13°С.