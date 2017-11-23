Пограничное состояние погоды: на Алтае прогнозируют переход с "минуса на плюс"

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Жизнь

23 ноября в Алтайском крае синоптики прогнозируют переменную облачность, днём без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, на дорогах гололедица, говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Дорога. Алтай. Зима.
Дорога. Алтай. Зима. Фото: Евгения Родочинская.

Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха днём минус 4 плюс 1°С.

В Барнауле:

  • переменная облачность, без осадков;
  • в утренние часы изморозь, возможен туман, на дорогах гололедица;
  • ветер южный 3-8 м/с;
  • температура воздуха днём минус 1 … 3°С.

В Республике Алтай:

  • переменная облачность;
  • днём без осадков;
  • утром местами туман, на дорогах гололедица;
  • ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с;
  • температура воздуха днем минус 4… плюс 1°С, местами минус 8…13°С.
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