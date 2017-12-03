Смог над Барнаулом простоит еще несколько дней. Что делать

Синоптики прогнозируют, что из-за безветренной погоды смог над столицей Алтайского края, а также над Бийском простоит до 4 декабря. Концентрация опасных веществ довольно высокая и находится на особом контроле у МЧС. Горожане отмечают, что даже кратковременная прогулка доставляет дискомфорт. Что происходит в городе и как следует себя вести при таком смоге разбирался altapress.ru.
О повышении вредных веществ в воздухе Центр гидрометеорологии сообщил еще 1 декабря. Причина — безветренная погода, которая стоит над городом уже несколько дней. Служба опубликовала данные контрольного замера воздуха. Хуже всего дела обстоят Центральном районе Барнаула. Там самая высокая концентрация сажи в воздухе, а также есть примеси оксида углерода СО.
По состоянию на тот момент гамма излучения составил 0,09 мкЗв/час, что не превышает допустимой величины, уточняет сайт службы. Норму превышает концентрация сажи, а в Центральном районе еще и оксида углерода.
Как поясняет Википедия, гамма излучения — это вид электромагнитного излучения с чрезвычайно малой длиной волны. В зависимости от дозы и продолжительности облучения гамма-квантами, человек может получить хроническую и острую лучевые болезни, а также различные виды онкологических заболеваний. В то же время гамма-облучение подавляет рост раковых и других быстро делящихся клеток. Гамма-излучение является мутагенным и тератогенным фактором.
Вещество СО еще называют угарным газом. Он бесцветный, не имеет запаха, немного легче воздуха. В атмосферу попадает от промышленных предприятий, в первую очередь металлургических. Также пострадать от угарного газа можно, если в доме неисправно печное отопление. Естественный уровень содержания оксида углерода в атмосферном воздухе — 0,01-0,9 мг/м3.
В Центральном районе Барнаула по состоянию на 1 декабря в воздухе был 1 мг/м3. В двух районах Бийска этот показатель составил 1,5 и 2 мг/м3. СО вдыхается вместе с воздухом и поступает в кровь, где конкурирует с кислородом за молекулы гемоглобина.
Спецслужбы сообщают, что смог над городами Алтайского края простоит вплоть до 4 декабря. Связи с этим предприятиям рекомендуют сократить выбросы в атмосферу.
- Воздержаться от прогулок.
- Закрыть окна и двери в помещения.
- В помещении проводить влажную уборку. Установить увлажнители на показатель не менее 60%.
- В случае крайней необходимости выходить на улицу в ватно-марлевой повязке. Менять ее следует каждые 2 часа.
- После посещения улицы нужно принять душ, сменить одежду или хотя бы тщательно умыться и прополоскать горло.
- Если есть возможность, покинуть на время город. Особенно это рекомендуется лицам, страдающим хроническими заболеваниями, пожилым людям, детям, беременным женщинам.
- Следует больше пить, особенно зеленый чай. Также рацион питания следует наполнить молочными и кисломолочными продуктами.
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