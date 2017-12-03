Смог над Барнаулом простоит еще несколько дней. Что делать

4. Что такое оксид углерода?

Вещество СО еще называют угарным газом. Он бесцветный, не имеет запаха, немного легче воздуха. В атмосферу попадает от промышленных предприятий, в первую очередь металлургических. Также пострадать от угарного газа можно, если в доме неисправно печное отопление. Естественный уровень содержания оксида углерода в атмосферном воздухе — 0,01-0,9 мг/м3.

В Центральном районе Барнаула по состоянию на 1 декабря в воздухе был 1 мг/м3. В двух районах Бийска этот показатель составил 1,5 и 2 мг/м3. СО вдыхается вместе с воздухом и поступает в кровь, где конкурирует с кислородом за молекулы гемоглобина.