Разбор. Кто сможет получать выплаты за первого ребенка, которые пообещал Путин

Владимир Путин предложил выплачивать пособие на первого ребенка и продлить выплаты материнского капитала. Об этом президент заявил на заседании координационного совета по реализации национальной стратегии в интересах детей. Altapress.ru разобрался, кому и сколько будут платить.
В первую очередь на выплаты могут рассчитывать семьи, чьи доходы меньше, чем 1,5 прожиточных минимума в регионе. Сейчас в Алтайском крае эта сумма составляет 10 002 рубля. Если доход родителей меньше 15 тысяч рублей (10002*1,5=15 003 руб.), они могут рассчитывать на пособие.
Сумма выплаты будет рассчитываться из размера прожиточного минимума ребёнка. У нас в крае он составляет 9434 рубля.
По словам президента, средний размер пособия в 2018 году будет 10532 рубля, в 2019 - 10836 рублей, в 2020 - 11143 рубля. Расходы на эту программу за три года составят 144,5 млрд рублей.
Да. Программу продлили до 31 декабря 2021 года и добавили другие возможности использования маткапитала. Особо нуждающиеся смогут получать средства в виде ежемесячных выплат до полутора лет.
Эти деньги можно будет потратить на оплату детсадов и яслей — уже с 2 месяцев. "Мама сможет продолжить работу или образование", — заметил Путин.
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