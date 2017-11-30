Разбор. Кто сможет получать выплаты за первого ребенка, которые пообещал Путин

2 Сколько планируют платить?

Сумма выплаты будет рассчитываться из размера прожиточного минимума ребёнка. У нас в крае он составляет 9434 рубля.

По словам президента, средний размер пособия в 2018 году будет 10532 рубля, в 2019 - 10836 рублей, в 2020 - 11143 рубля. Расходы на эту программу за три года составят 144,5 млрд рублей.