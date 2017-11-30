Путин рассказал, что стало главным событием 2017 года в России

В беседе главы государства с железнодорожниками в депо на железнодорожной станции Москва-Киевская он отметил, что экономический рост напрямую отразился на доходах граждан страны, которые увеличились на 3%. Экономика, по словам президента, вышла из рецессии и вошла в стадию устойчивого развития и роста.

Тот факт, что не для всех россиян этот рост заметен, Путин объяснил разницей в экономическом положении регионов.

В числе основных достижений Путин также назвал "укрепление независимости и суверенитета России". Президент связал их с усилением обороноспособности страны.

В то же время в докладе председателя Счетной палаты Татьяны Голиковой говорится о снижении реальных доходов населения на 1,3% к уровню прошлого года.