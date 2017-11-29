Глиста и свободная любовь: Путин ответил Мизулиной на реплику об уничтожении семьи

По мнению Мизулиной, Семейный кодекс, созданный во времена СССР, направлен на уничтожение традиционного образа семьи. Отвечая сенатору, Путин отметил, что многие положения кодекса действительно нуждаются во внимательном изучении и корректировке. При этом глава государства отметил, что термин "уничтожение семьи", употребленный Мизулиной, излишне эмоциональный, сообщает Nation News.

Российский лидер считает, что отношение к семье в советское время было неоднородным. В качестве исторический иллюстрации он напомнил о ситуации в послереволюционной России, когда активно пропагандировалась идея свободной любви. Для убедительности глава государства привел высказывание Энгельса. "Он писал, что если строгая моногамия является верхом добродетели, то пальму первенства следует отдать ленточной глисте. Вот на этом и было основано на первых порах отношение к семье. Свободная любовь пропагандировалась и практиковалась", — процитировал Энгельса Путин, пишет ura.ru.

Ранее президент России, комментируя слова Мизулиной о бесправии российский родителей из-за расширения полномочий органов опеки, назвал недопустимым "беспардонное" вмешательство в семейную жизнь, напоминает "Экономика сегодня".