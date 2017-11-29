Путин предложил ввести ежемесячные выплаты за первого ребенка

Выплачивать пособие будут ежемесячно до достижения первенцем возраста полутора лет. Сумма выплаты в 2018 году в среднем по стране составит 10,5 тыс. руб. Ее размер равен прожиточному минимуму ребенка, который устанавливается властями региона.

Сергей Вострецов,

член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов:

Это замечательное предложение. Как средство помощи и поддержки, 10 тыс. рублей — это достаточно приличная сумма, какие-то пелёнки купить. Каждая копейка в этот период очень важна, особенно для глубинки. Это серьёзное подспорье на первые месяцы, когда только родился ребёнок и идут большие траты. Обычно родители к этому готовятся, но такой подарок и поддержка будут восприняты гражданами очень позитивно.

Однако, выплаты будут адресными, то есть получат их не все семьи, а только особо нуждающиеся.

Пособие на первенца смогут получить семьи, в которых среднедушевой доход составляет менее полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения (эта величина устанавливается для каждого региона местными властями) за второй квартал предыдущего года. Сама ежемесячная выплата будет равняться прожиточному минимуму детей за второй квартал предыдущего года.

В целом по стране прожиточный минимум трудоспособного населения за второй квартал 2017 года составил 11 163 руб., прожиточный минимум ребенка — 10 160 руб.

На пособие могут претендовать семьи, в которых первый ребенок родится с 1 января 2018 года. "Финансовые расходы на реализацию этой меры составят за три года 144,5 млрд руб.", — сообщил Путин. Пока неизвестно, какие документы нужно будет собрать для получения этих выплат и кто их будет выплачивать.