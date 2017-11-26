Жители Барнаула жалуются на шум и пыль в детской поликлинике

Жители Барнаула рассказали о том, что в детской поликлинике №9 на ул. Энтузиастов, 32 ведется ремонт во время приема врачей. Об этом недовольные горожане рассказали в сообществе Barnaul22.
Посетители поликлиники отмечают, что на полу лежали металлические профили, об которые запинались дети.
— На протяжении 1,5 часов нашего ожидания мы чувствовали себя как на стройке: резали керамическую плитку болгаркой около входа, шум стоял неимоверный, пылища была невыносимая. С потолка свисали светильники с неизолированными проводами.
Хотели обратиться к заведующей, но она отсутствовала. Её замещала женщина, которая на наше обращение по поводу того, что при приеме детей стоит хотя бы прекратить резать керамическую плитку болгаркой возле кабинета, что бы не было такого шума в ушах и пыли, пояснила, что к строительным работам не имеет никакого отношения и ничего решить по этому поводу не может.
Пациенты поликлиники рассказали, что написали жалобу в краевой Минздрав.
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