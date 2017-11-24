Жители Барнаула жалуются на сильный гололед в центре города

На сильный гололед altapress.ru пожаловался слепой барнаулец. Зимой мужчина почти не выходит из дома. Скользкими тротуарами недовольны и другие жители города. По их словам, в центре Барнаула сложно передвигаться, сообщают очевидцы в группе "Барнаул 22".
На фотографиях видно, что лед блестит под светом фонарей. В комментариях пользователи пишут, что сами много раз падали на скользких дорожках. Они не понимают, почему власти посыпают песком проезжую часть и игнорируют тротуары.
Очевидцы сообщают, что скользко не только на пр. Ленина, но и на других улицах города.
Ранее глава администрации города Сергей Дугин подчеркнул, что нужно предпринять все меры, чтобы передвижение барнаульцев по улицам было максимально безопасным. Он поручил тщательнее очищать улицы и вовремя обрабатывать их реагентами.
Altapress.ru писал, куда нужно жаловаться, если в городе не убирают снег и лед на дорогах.
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