Жители Барнаула жалуются на сильный гололед в центре города. Фото: Никита Крупицкий в vk.com/barneos22. Жители Барнаула жалуются на сильный гололед в центре города. Фото: Никита Крупицкий в vk.com/barneos22. Жители Барнаула жалуются на сильный гололед в центре города. Фото: Никита Крупицкий в vk.com/barneos22.

На фотографиях видно, что лед блестит под светом фонарей. В комментариях пользователи пишут, что сами много раз падали на скользких дорожках. Они не понимают, почему власти посыпают песком проезжую часть и игнорируют тротуары.

Очевидцы сообщают, что скользко не только на пр. Ленина, но и на других улицах города.

Ранее глава администрации города Сергей Дугин подчеркнул, что нужно предпринять все меры, чтобы передвижение барнаульцев по улицам было максимально безопасным. Он поручил тщательнее очищать улицы и вовремя обрабатывать их реагентами.

Altapress.ru писал, куда нужно жаловаться, если в городе не убирают снег и лед на дорогах.