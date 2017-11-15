Сергей Дугин поручил усилить борьбу с гололедом в Барнауле.

Барнаульцы жалуются на гололед. Поэтому глава администрации города поручил усилить контроль за состоянием тротуаров и дорог. Особое внимание уделят лестнице в Нагорном парке, сообщает сайт городской мэрии.
Барнаульцы неоднократно говорили о том, что в мороз невозможно подниматься по лестнице в Нагорном парке. Там нет специального покрытия, поэтому наступать на ступеньки опасно. Недавно там появилась табличка, предупреждающая об оледенении. Сергей Дугин поручил убирать лестничные марши каждый день.
Глава администрации города подчеркнул, что нужно предпринять все меры, чтобы передвижение барнаульцев по улицам было максимально безопасным. Он поручил тщательнее очищать улицы и вовремя обрабатывать их реагентами.
Ранее altapress.ru писал, что в ближайшие дни в регион придет похолодание. Синоптики предупреждают жителей региона о гололеде на дороге.
Сотрудники ГИБДД напоминают об опасностях беспорядочного маневрирования, резкого торможения и несоблюдения скоростного режима. Пешеходам рекомендуют с осторожностью переходить дорогу, потому что из-за гололеда у автомобилей увеличивается тормозной путь.
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