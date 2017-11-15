Похолодание до -23, туман и гололед: алтайские синоптики рассказали о погоде на неделю

15 ноября в восточных и предгорных районах Алтайского края прогнозируют снег и гололед. Температура воздуха -7…-2 °С , в северных районах до -13 °С. В течение дня похолодает.

В четверг, 16 ноября, в регионе без осадков, гололед. В утренние часы местами изморозь, туман. Ночью -18…-13 °С , в отдельных районах до -23 °С . Днем потеплеет до -9…-4 °С .

В пятницу, 17 ноября, в крае без осадков, в утренние часы изморозь, местами туман. Температура воздуха ночью -10…-5 °С, в восточных и предгорных районах до -17 °С. Днем потеплеет до до -5…0. °С

Сотрудники ГИБДД напоминают об опасностях беспорядочного маневрирования, резкого торможения и несоблюдения скоростного режима.

Пешеходы должны с осторожностью переходить дорогу, потому что из-за гололеда у автомобилей увеличивается тормозной путь.