В Алтайском крае прогнозируют мороз и жуткий гололед

Температура по краю ночью -9…-14С, при прояснении местами в северных и предгорных районах до -19С. Днем -3…-8. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.

В Барнауле ночью -12…-14С, днем -5…-7С. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.

МЧС по Алтайскому краю прогнозирует увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на всей территории края из-за погодных условий.