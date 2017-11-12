В Алтайском крае прогнозируют мороз и жуткий гололед

Сегодня в Алтайском крае будем морозно, прогнозирует региональный гидрометцентр. Осадков не обещают, на дорогах сильная гололедица, утром местами изморозь и туман.
Температура по краю ночью -9…-14С, при прояснении местами в северных и предгорных районах до -19С. Днем -3…-8. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду с усилением до 13 метров.
В Барнауле ночью -12…-14С, днем -5…-7С. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду.
МЧС по Алтайскому краю прогнозирует увеличение количества дорожно-транспортных происшествий на всей территории края из-за погодных условий.
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