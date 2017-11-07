Из-за солнечного ветра на Землю обрушатся мощные магнитные бури

Бури вызваны высокой плотностью потока солнечного ветра.

"В период с 7 по 11 ноября на Земле с вероятностью 30-35% ожидаются сильные магнитные бури, а кое-где не исключен даже магнитный шторм. Настоящее влияние солнечного ветра на землян будет ощущаться уже 7 ноября, а пиковое состояние магнитных бурь придется на период с 8 по 11 ноября, после чего геомагнитное поле Земли снова вернется в спокойное состояние", — говорится в сообщении Центра.

Сильные магнитные бури могут породить сбои в работе радиосвязи, спутниковых, энергетических систем, а также перебои в работе космических аппаратов, не исключено появление полярного сияния.

Метеозависимые люди почувствуют недомогание. Больше всего страдают сердечники.