Из-за солнечного ветра на Землю обрушатся мощные магнитные бури

Синоптики прогнозируют сильные магнитные бури на Земле. Пиковое состояние придется на период с 8 по 11 ноября, сообщается на сайте Центра погоды "Фобос".
Бури вызваны высокой плотностью потока солнечного ветра.
"В период с 7 по 11 ноября на Земле с вероятностью 30-35% ожидаются сильные магнитные бури, а кое-где не исключен даже магнитный шторм. Настоящее влияние солнечного ветра на землян будет ощущаться уже 7 ноября, а пиковое состояние магнитных бурь придется на период с 8 по 11 ноября, после чего геомагнитное поле Земли снова вернется в спокойное состояние", — говорится в сообщении Центра.
Сильные магнитные бури могут породить сбои в работе радиосвязи, спутниковых, энергетических систем, а также перебои в работе космических аппаратов, не исключено появление полярного сияния.
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