Жители Санкт-Петербурга и других регионов России любовались полярным сиянием

Полярное сияние, Мурманск. Фото: Дмитрий Рак, vk.com/meteodnevnik. Костромская область, полярное сияние. Фото: vk.com/meteodnevnik. Мурманск, полярное сияние. Фото: vk.com/meteodnevnik. Айхал, Якутия, полярное сияние. Фото: vk.com/meteodnevnik. Петрозаводск. Фото: Александр Пауков в vk.com/meteodnevnik. Полярное сияние. Костомукша, Карелия. Фото: Иван Махун в vk.com/meteodnevnik. Полярное сияние. Ленинградская область. Фото: vk.com/meteodnevnik. Псков. Фото: Максим Евдокимов в vk.com/meteodnevnik.

Петербуржец Григорий Мирошин, он сам стал свидетелем необычного природного явления. Сияние можно было видеть в южных районах города: на Ленинском проспекте и на проспекте Героев.

Только что над Петербургом можно было наблюдать Северное сияние. Любопытное явление. #северноесияние #санктпетербург #spblive #spb Публикация от Григорий Мирошников (@gregory_miroshnikov) Ноя 7 2017 в 11:18 PST

Природное явление наблюдали в северо-западных частях города. Сияние на побережье Финского залива.

В широтах Северной столицы это явление не редкость, но поскольку небо в городе засвечено фонарями, бесчисленными вывесками, то его, как правило, очень плохо видно.

Ранее специалисты Центра погоды "Фобос" предупредили о сильнейших магнитных бурях, которые могут вызвать полярное сияние. Которое и наблюдали жители других российских регионов.