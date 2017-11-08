Жители Санкт-Петербурга и других регионов России любовались полярным сиянием

Северное сияние наблюдали жители Петербурга и других российских регионов минувшей ночью, пишет "РГ".
Петербуржец Григорий Мирошин, он сам стал свидетелем необычного природного явления. Сияние можно было видеть в южных районах города: на Ленинском проспекте и на проспекте Героев.
Природное явление наблюдали в северо-западных частях города. Сияние на побережье Финского залива.
В широтах Северной столицы это явление не редкость, но поскольку небо в городе засвечено фонарями, бесчисленными вывесками, то его, как правило, очень плохо видно.
Ранее специалисты Центра погоды "Фобос" предупредили о сильнейших магнитных бурях, которые могут вызвать полярное сияние. Которое и наблюдали жители других российских регионов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.