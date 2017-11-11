Метели, потепление и настоящая зима: алтайские синоптики рассказали о погоде на неделю

Алтайские синоптики и специалисты регионального главка МЧС дали прогноз погоды до 16 ноября. Средняя температура воздуха составит -6…-1, а относительное понижение температур приведет к установлению снежного покрова на территории края, сильный ветер местами поднимет метели, отмечают синоптики.
С 12 ноября в регионе под влиянием антициклона установится малооблачная погода без осадков. В воскресенье ночью температура опустится местами до -18 градусов, а днём столбики термометров поднимутся не выше -5...-10.
13 и 14 ноября немного потеплеет: ночные температуры составят -4...-10, днем воздух прогреется до +1...-4. С середины недели начнется слабый снегопад, на фоне которого вновь установится холодная, зимняя погода.
По данным прогноза, ночью воздух будет опускаться в среднем до -7…-2, а днем до -5…0. Всю неделю ожидаются осадки (мокрый снег и снег) и гололед, по утрам возможны туманы.
Из-за "катка" на трассах и метелей, МЧС прогнозирует увеличение числа ДТП. Наиболее опасные дороги в этот период: P-256 "Чуйский тракт", А-322 (Барнаул – Рубцовск), К–02 Барнаул – Камень-на-Оби – граница НСО, а также на автодорогах Первомайского, Тальменского, Шипуновского и Алтайского районов.
Ранее о росте числа ДТП на дорогах предупреждало ГУ МВД по Алтайскому краю.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.