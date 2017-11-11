Метели, потепление и настоящая зима: алтайские синоптики рассказали о погоде на неделю

С 12 ноября в регионе под влиянием антициклона установится малооблачная погода без осадков. В воскресенье ночью температура опустится местами до -18 градусов, а днём столбики термометров поднимутся не выше -5...-10.

13 и 14 ноября немного потеплеет: ночные температуры составят -4...-10, днем воздух прогреется до +1...-4. С середины недели начнется слабый снегопад, на фоне которого вновь установится холодная, зимняя погода.

По данным прогноза, ночью воздух будет опускаться в среднем до -7…-2, а днем до -5…0. Всю неделю ожидаются осадки (мокрый снег и снег) и гололед, по утрам возможны туманы.

Из-за "катка" на трассах и метелей, МЧС прогнозирует увеличение числа ДТП. Наиболее опасные дороги в этот период: P-256 "Чуйский тракт", А-322 (Барнаул – Рубцовск), К–02 Барнаул – Камень-на-Оби – граница НСО, а также на автодорогах Первомайского, Тальменского, Шипуновского и Алтайского районов.

Ранее о росте числа ДТП на дорогах предупреждало ГУ МВД по Алтайскому краю.