11 ноября на Алтае прогнозируют морозец

11 ноября жителей Алтайского края ожидают "каток" на дорогах, метель и небольшой минус.
Прогноз погоды в Алтайском крае
- Переменная облачность, в восточных и предгорных районах снег, на дорогах "каток". Ветер северо-западный, 5-10 м/с с усилением до 15 м/с.
- Температура -3 … -8.
Прогноз погоды в Барнауле
- Переменная облачность, в начале дня снег, на дорогах гололед. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
- Температура -4 … -6.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.