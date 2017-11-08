Гололед и ветер: Алтайский край заметет снегом

9 ноября в Алтайском крае ожидается сильный ветер, снег и гололед, местами метель. По данным МЧС, порывы ветра достигнут 23 м/с.
Из-за плохих погодных условий возможно увеличение количества ДТП. Водителей просят быть внимательнее на дорогах.
Ранее синоптики сообщали, на неделе с 5 по 8 ноября будут чередоваться циклонические и антициклонические поля. Это приведет к неустойчивой погоде с мокрым снегом.
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