Гололед и ветер: Алтайский край заметет снегом

Из-за плохих погодных условий возможно увеличение количества ДТП. Водителей просят быть внимательнее на дорогах.

Ранее синоптики сообщали, на неделе с 5 по 8 ноября будут чередоваться циклонические и антициклонические поля. Это приведет к неустойчивой погоде с мокрым снегом.