Циклон понизит температуру на Алтае и в Сибири до экстремальных значений

Неблагоприятная погода ожидается на Алтае, возможно налипание снега на конструкции и провода. На горных перевалах ожидаются метели. Ветер будет достигать 18 метров в секунду, на высокогорьях до 26 метров. Сильный снег пройдет в горных районах Тывы. В Хакасии сильные снегопады прогнозируются на начало недели.

В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях метели и гололед, температура опустится до -8…-13С. В Новосибирске -10…-13С. В Красноярском крае -10…-15С. В Томской области могут быть морозы до -25С, такие же в республике Алтай. Холоднее всего будет в северных районах Красноярского края, в Эвенкии и Туруханском районе, по ночам почти -40С.