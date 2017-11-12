Циклон понизит температуру на Алтае и в Сибири до экстремальных значений

Холодный фронт придет в ближайшее время в Сибирь, об этом сообщила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина. Он принесет сильный снег и похолодание.
Неблагоприятная погода ожидается на Алтае, возможно налипание снега на конструкции и провода. На горных перевалах ожидаются метели. Ветер будет достигать 18 метров в секунду, на высокогорьях до 26 метров. Сильный снег пройдет в горных районах Тывы. В Хакасии сильные снегопады прогнозируются на начало недели.
В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях метели и гололед, температура опустится до -8…-13С. В Новосибирске -10…-13С. В Красноярском крае -10…-15С. В Томской области могут быть морозы до -25С, такие же в республике Алтай. Холоднее всего будет в северных районах Красноярского края, в Эвенкии и Туруханском районе, по ночам почти -40С.
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