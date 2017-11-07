Привыкаем к аномалиям: 2017-й год признан одним из самых жарких в истории метеонаблюдений

Ученые из Всемирной метеорологической организации (ВМО) признали 2017 год одним из самых жарких в истории метеонаблюдений, пишет Life.ru. Эксперты поставили его на третье место по уровню средней температуры на Земле. Впереди оказались только 2016 год (второе место) и 2015 год (первое место).
По данным аналитиков, за первые девять месяцев этого года глобальная температура была на 0,47 градуса Цельсия выше, чем в среднем за последние 30 лет. При этом в США и Канаде было холоднее, чем обычно, а в России ряд регионов удивил ученых рекордно теплой погодой, пишет ura.ru.
На планете сейчас проходит период времени Эль-Ниньо, который характеризуется повышением средней годовой температуры и повышением температуры воды Тихого океана, пишет телеканал 360. Явление повторяется каждые 3-7 лет, аномально теплая погода может затягиваться на годы.
Ученые считают, что сегодня речь идет о долгосрочной тенденции, и связывают с глобальным повышением температуры 50-градусную жару в Азиатском регионе, сильнейшие ураганы в Карибском море и Атлантическом океане и засуху в Восточной Африке, пишет агентство Nation News.
Справка
Первые инструментальные метеорологические наблюдения в России начались в 1725 году. В 1834 году была издана резолюция императора Николая I об организации сети регулярных метеорологических и магнитных наблюдении в России. К этому времени метеорологические и магнитные наблюдения уже проводились в различных частях России. Но впервые была создана технологическая система, с помощью которой осуществлялось руководство всеми метеорологическими и магнитными наблюдениями страны по единым методикам и программам, пишут РИА Новости.
Современная метеорологическая служба России считает датой своего основания 21 июня 1921 года, когда В.И.Ленин подписал декрет Совета Народных Комиссаров "Об организации единой метеорологической службы в РСФСР".
1 января 1930 года в Москве в соответствии с Постановлением Правительства о создании единой метеорологической службы страны было образовано Центральное бюро погоды СССР.
В 1992 году Гидрометцентр СССР был переименован в Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации (Гидрометцентр России).
В 1994 году Гидрометцентру России присвоен статус Государственного научного центра Российской Федерации (ГНЦ РФ).
В январе 2007 года по решению правительства РФ этот статус был сохранен.
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